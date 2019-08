Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Kradfahrer schleudert in den Straßengraben

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, 18.50 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Münster mit seinem Krad in Sendenhorst die Landstraße 520 von Alverskirchen in Richtung Sendenhorst. Eine 24-Jährige aus Beckum war mit ihrem PKW in Gegenrichtung unterwegs. Im Bereich Elmster Berg verlor der Kradfahrer Ausgangs einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die 24-jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Krad zu verhindern. Der Kradfahrer schleuderte in den Straßengraben und wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden am Krad.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell