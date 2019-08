Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelec-Fahrer stürzt und wird verletzt

Warendorf (ots)

Ein 54-jähriger Ahlener fuhr am Samstag, 10.08.2019, gegen 01.30 Uhr, in Ahlen mit seinem Pedelec auf der Weststraße in Richtung Walstedde. Kurz vor dem Kreisverkehr Weststraße / Walstedder Straße / Hammer Straße kam der 54-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des 54-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell