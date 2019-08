Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. 63-Jähriger zeigt sich in schamverletzender Weise

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 08.08.2019, um 14.20 Uhr, zeigte sich ein Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt in schamverletzender Weise. Zeugen verständigten die Polizei und hielten den Mann bis zu deren Eintreffen fest. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 63-Jährige Münsteraner entlassen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell