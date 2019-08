Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Spirituosen bei Einbruch erbeutet

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 07.08.2019, brach ein unbekannter Täter in einen Lebensmittelmarkt auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Danach begab er sich in die Spirituosenabteilung und stahl hier einige Flaschen Wodka. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

