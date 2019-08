Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfallflüchtiger ermittelt

Warendorf (ots)

Ermitteln konnte die Polizei Warendorf den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 05.08.2019, zwischen 18.15 Uhr und 18.25 Uhr, auf der Ritterstraße in Telgte ereignete. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Dacia und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Beamte der Polizeiwache Warendorf stellten in unmittelbarer Nähe das Verursacherfahrzeug fest. Sie konnten einen 38-jährigen Mann aus Münster als Unfallverursacher ermitteln und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

