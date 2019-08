Polizei Warendorf

POL-WAF: Alverskirchen. Pkw gegen Baum, Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Eine 81-jährige Frau aus Münster ist am Montag, 05.08.2019, um 12.57 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Pkw auf der Straße Püning (K3) von Alverskirchen aus in Richtung Wolbeck unterwegs, als sie aus zur Zeit ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum stieß. Bei dem Unfall wurde die Pkw-Führerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde sie durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße 3 war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell