Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendliche beschädigen mehrere Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 04.08.2019, zwischen 04.15 Uhr und 04.30 Uhr, beschädigten Jugendliche im Bereich der Rosenstraße und Zumlohstraße in Warendorf mehrere Pkw. Die Gruppe, bestehend aus zwei Jungen und einem Mädchen, verbogen an mehreren Fahrzeugen die Heckscheibenwischer. Teilweise rissen die Täter diese ab und warfen sie später weg. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendor@polizei.nrw.de zu melden.

