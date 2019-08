Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Die Polizei Warendorf sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag, 03.08.2019, um 15.15 Uhr, auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf ereignete. Der unbekannte Fahrer eines weißen Lastkraftwagens beschädigte einen geparkten schwarzen Renault Megane. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer war etwa 40 Jahre alt und 185 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur und war mit Shorts und einem Hemd mit kurzen Ärmeln bekleidet. Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell