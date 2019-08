Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallflucht dank Zeugenangaben geklärt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, um 20.20 Uhr, ereignete sich auf der Südstraße in Beckum eine Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekannter Autofahrer war beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen eine Garagenwand gefahren und hatte sich dann von der Unfallstelle entfernt. Dank der Angaben eines aufmerksamen Zeugen konnten die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe den Unfallverursacher mit seinem Pkw antreffen und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 56-jährige Mann aus Wadersloh unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Beckum und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

