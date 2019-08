Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019, um 16.14 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Ostbeveraner mit einem dreirädrigen Seniorenmobil ein Tankstellengelände an der Bundesstraße 51. Hierbei beschädigte er beim Vorbeifahren einen zum Tanken abgestellten Pkw Volvo V50. Der 69-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Flüchtige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Senior alkoholisiert war, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme von zwei Blutproben an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

