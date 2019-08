Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall - RTH wird angefordert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019, um 15.03 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Werseradweg in Ahlen. Ein 40-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg von Dolberg in Richtung Ahlen. Circa 100 Meter vor der Bankampstraße überholte der 40-Jährige eine Gruppe von weiteren Radfahrern. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, 57-jährigen Radfahrer. Der 40-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, wurde für den Krankentransport aber nicht eingesetzt. Der ebenfalls aus Ahlen stammende, 57-jährige Unfallgegner erlitt nur leichte Verletzungen. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert war. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell