Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall - RTH im Einsatz

Warendorf (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, den 04.08.2019, um 14.45 Uhr, in Oelde. Eine 10-jährige Radfahrerin aus Oelde befuhr in Begleitung ihrer 69-jährigen Großmutter den Radweg der Stromberger Straße von Stromberg kommend in Richtung Oelde. Kurz vor der Überführung der A2 kam die 10-Jährige ins Straucheln und stürzte zu Boden. Die 69-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen, kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich schwer. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog die Oelderin in eine Unfallklinik. Die 10-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei musste die Stromberger Straße zeitweise voll sperren.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell