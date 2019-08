Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Sonntag, den 04.08.2019, um 11.45 Uhr, in Ahlen. Eine 32-jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Audi die Drensteinfurter Straße (B58) in Richtung stadtauswärts. Circa 500 Meter hinter dem Ahlener Stadtgebiet kollidierte sie mit dem VW Golf einer 57-jährigen Ahlenerin. Diese beabsichtigte, von der B58 nach links abbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der VW Golf nach links in den Straßengraben gestoßen. Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte 57-Jährige aus ihrem Fahrzeug und führten sie mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zu. Auch die 32-Jährige kam mit leichten in ein Krankenhaus. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20500 Euro. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten das Ordnungsamt der Stadt Ahlen sowie eine Spezialfirma angefordert werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell