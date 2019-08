Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Kradfahrer kollidiert mit Reh und stürzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 03.08.2019, um 13.25 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer in einer Gruppe von drei Kradfahrern die Straße Grevener Damm in Richtung Ostbevern. Als ein Reh auf die Fahrbahn lief, kollidierte der 58-Jährige mit dem Tier und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten den aus Telgte stammenden Kradfahrer mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell