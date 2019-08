POL-WAF: Oelde. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - RTH angefordert

Polizei Warendorf

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern ereignete sich am Samstag, den 03.08.2019, um 14.00 Uhr, in Oelde. Ein 34-jähriger Oelder befuhr mit seinem VW Golf die Warendorfer Straße in Richtung stadteinwärts. Circa 100 Meter vor der Kreuzung Berliner Ring Ecke Nordring kollidierte er mit dem BMW eines 69-jährigen Oelders, der aus einer Hauseinfahrt auf die Straße eingefahren war. Der 69-jährige wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in seinem Pkw eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn aus seinem Fahrzeug und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar in der Nähe der Unfallstelle, wurde für den Krankentransport aber nicht eingesetzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20000 Euro. Die Polizei sperrte die Warendorfer Straße zwischen Berliner Ring und Wibbeltstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab.

