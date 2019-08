Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, gegen 11.06 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Warendorfer mit seinem Pkw die Breite Straße in Warendorf in Richtung Süden.

An der Kreuzung zur Reichenbacher Straße beabsichtigte er, diese geradeaus zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 64-jährigen Warendorferin, die die Reichenbacher Straße in Richtung Splieterstraße befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 84-Jährigen gegen den Pkw eines 24-jährigen Warendorfers geschleudert, der verkehrsbedingt auf der südlichen Seite der "Breite Straße" wartete. Im weiteren Verlauf stieß der Pkw des 24-Jährigen noch gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen leicht.

Die 64-Jährige, sowie zwei Mitfahrer im Pkw des 24-Jährigen (13- und 20 Jahre alt) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um ihre Erstversorgung und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.650 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell