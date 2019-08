Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. 11Jährige bei Unfall leicht verletzt, Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, um 07.22 Uhr, ereignete sich auf der Münsterstraße in Stromberg ein Unfallflucht. Eine 11jährige Schülerin befuhr mit ihrem Fahrrad den rechten Bürgersteig der Münsterstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 45 fuhr ein silberner Pkw aus einer Grundstückszufahrt heraus. Obwohl beide ihr Fahrzeuge abbremsten, kam es zu einer Kollision. Hierbei kam die 11-Jährige nicht zu Fall, musste sich aber mit den Händen auf der Motorhaube abstützten. Nachdem der Fahrer des Pkw die Schülerin gefragt hatte, ob alles in Ordnung sei, entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Schülerin verletzte sich bei der Kollision leicht. Der Fahrer des Pkw war etwa 50 Jahre alt und hatte eine Glatze. Er war mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem silbernen Pkw machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

