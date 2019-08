Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zwischen Krad und PKW

Warendorf (ots)

Ein 26-jähriger Telgter fuhr am Donnerstag, 01.08.2019, gegen 18.00 Uhr, in Telgte auf der Alverskirchener Straße (L811) in Richtung Alverskirchen. Ein 20-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Krad in gleicher Richtung hinter dem PKW her. Beim Abbiegen in eine Zufahrt fuhr der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf den PKW auf, kam zu Fall und verletzte sich. Rettungskräfte kümmerten sich um seine Erstversorgung vor Ort und brachten ihn in im Anschluss ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße für den übrigen Verkehr für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell