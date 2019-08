Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Tragischer Arbeitsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.8.2019 kam es gegen 10.00 Uhr zu einem tragischen Arbeitsunfall in einer Liesborner Firma. Ein 19-Jähriger wurde bei Arbeiten an einem schweren Stahlträger lebensgefährlich verletzt. Bei dem Transport in ein Krankenhaus erlag der Lippstädter seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei und das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster haben die Ermittlungen aufgenommen.

