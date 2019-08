Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ausweichstrecke war von Unfall betroffen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.7.2019 ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der durch eine Vollsperrung auf der Autobahn 2 betroffenen Ausweichstrecke zwischen Beckum und Stromberg. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Neubeckumer Straße in Richtung Keitlinghausen und bog mit seinem Pkw nach links auf eine Einfahrt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten kommenden Fahrzeug eines 52-jährigen Oelders. Dieser überholte ein hinter dem Schönauer befindliches Auto und wollte auch den Pkw des 31-Jährigen überholen. Laut Zeugen fiel der Oelder vorher durch eine aggressive Fahrweise und gewagte Überholmanöver auf. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich ein 62-jähriger Beifahrer im Auto des Oelders leicht und der Schönauer schwer. Rettungskräfte brachten beide Männer zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 6.500 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

