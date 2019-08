Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw überschlägt sich. -Fünf Insassinnen leicht verletzt-

Warendorf (ots)

Am 31.07.2019, gegen 20:20 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Ostbevern mit ihrem Pkw und vier weiteren Insassinnen, ebenfalls aus Ostbevern, die L 830 aus Warendorf kommend in Richtung Ostbevern. In Höhe Schirl 39 beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und stieß zunächst mit einem Straßenschild zusammen. Hierdurch wurde das Fahrzeug auf einen angrenzenden Acker geschleudert, wo es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Alle fünf Insassinnen konnten das Fahrzeug leicht verletzt verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst erschienen mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell