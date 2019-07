Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fahrradfahrer, der am Dienstag, 30.7.2019 gegen 19.15 Uhr in Oelde in Höhe Carl-Haver-Platz/Konrad-Adenauer-Allee mit einer 62-jährigen Frau zusammenstieß. Der Mann half der Frau auf, die bei dem Unfall stürzte und sich leicht verletzte.

Der Gesuchte ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte seine Haare oben auf dem Kopf zu einem Dutt gebunden, trug dunkle Turnschuhe, eine helle, kurze Hose und ein helles Oberteil. Der Mann war in Begleitung einer gleichaltrigen Frau mit langen, roten Haaren.

Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

