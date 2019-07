Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer fuhr ohne Licht, Blutprobe folgte.

Warendorf (ots)

Am 30.07.2019 gegen 23:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Warendorfer Str. ein Radfahrer auf, der ohne eingeschaltete Beleuchtung fuhr. Da er zudem den Radweg in falsche Richtung befuhr, musste er sich einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten stellten hierbei Alkoholgeruch fest. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Den 45-Jährigen Radfahrer aus Ahlen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

