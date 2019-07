Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Nach Zusammenstoß Beifahrerin leicht verletzt.

Warendorf (ots)

Am 30.07.2019 gegen 18:38 Uhr beabsichtigte ein 32-jähriger Ennigerloher mit seinem Pkw rückwärts aus einer Grundstückszufahrt in die Neubeckumer Str., vorbei an einem am Fahrbahnrand stehendem Lkw, einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem an dem Lkw vorbeifahrendem Pkw eines 64-jährigen Beckumers. Dessen 62-jährige Beifahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell