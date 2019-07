Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt- Rinkerode. Rinder entlaufen - Vorsicht im Bereich B 54 und B 58

Warendorf (ots)

Am heutigen Nachmittag (30.7.2019) entliefen in Rinkerode, Altendorf mehrere rot- und schwarzbunte Rinder. Ein Teil der Herde konnte eingefangen werden. Vier oder fünf Tiere laufen trotz umfangreicher Suche noch frei herum. Die Rinder sind ohne weiteres in der Lage mehrere Kilometer zu überwinden. Fahrzeugführer im Bereich der B 54 und der B 58 werden um eine umsichtige und vorsichtige Fahrweise gebeten. Personen, die die entlaufenen Rinder sichten, wenden sich bitte über den Notruf 110 an die Polizei.

