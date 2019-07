Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Ballenpresse bei Brand schwer beschädigt

Warendorf (ots)

Bei Feldarbeiten ist am Montag, den 29.07.2019, um 15.00 Uhr, in der Milter Bauernschaft Beverstrang eine Ballenpresse in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es noch, die Zugmaschine abzukoppeln. Die angehängte Presse wurde jedoch schwer beschädigt. Auch der Acker fing auf einer Fläche von 50x50 Metern Feuer. Für die Brandbekämpfung waren die Löschzüge aus Milte und Einen im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von 120000 Euro.

