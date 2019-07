Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.7.2019 kontrollierten Polizisten gegen 10.50 Uhr einen Fahrzeugführer auf der Straße Holtkamp in Oelde. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Das bestätigte ein Drogenvortest, so dass dem Oelder eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Halterin zuließ, dass der junge Mann das Auto fuhr, leiteten Polizisten ebenfalls ein Emittlungsverfahren gegen diese ein.

