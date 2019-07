Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Unbekannter verletzte zwei Männer

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 28.7.2019 verletzte ein Unbekannter gegen 1.40 Uhr während des Schützenfestes an der Straße Am Wörden in Freckenhorst zwei Männer. Ein 17-Jähriger rempelte den Tatverdächtigen aus Versehen an. Daraufhin schlug dieser mit einem Gegenstand an den Kopf des Ennigerlohers und verletzte ihn leicht. Ein gleichaltriger Freund stellte sich zwischen die Beteiligten, um einen weiteren Angriff zu unterbinden. Dabei schlug der Unbekannte den Warendorfer ebenfalls mit den Gegenstand gegen den Arm. Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der gesuchte Tatverdächtige ist zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter große, hat graue mittelkurze Haare, eine unauffällige Statur und trug eine dunkle Hornbrille. Das Alter könnte 20 bis 22 oder 30 bis 40 Jahre sein.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell