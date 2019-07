Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gemeinsam gegessen, dann geschossen - Haftbefehl erlassen

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemittteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Warendorf

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft.

Der Usbeke, der sich in Ahlen aufhielt suchte am Samstag, 27.7.2019, gegen 21.00 Uhr eine Gruppe am Kastanienweg in Ahlen auf, die vor dem Haus grillte. Der Tatverdächtige habe auch mitgegessen und ohne vorausgegangenen Streit eine Pistole gezogen. Mit dieser soll der 36-Jährige aus einer Entfernung von ein bis zwei Metern auf den Oberschenkel eines 34-Jährigen geschossen haben. Der Ahlener erlitt eine geringe oberflächliche Verletzung. Bei der Waffe handelte es sich um eine Luftdruckpistole. Anschließend soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen sein, bei der der Tatverdächtige leicht verletzt wurde.

Die hinzugezogene Polizei nahm den Usbeken vorläufig fest und stellte die Waffe sowie einen Schlagring, der sich in seinem Rucksack befand sicher.

Da sowohl ein Drogenvortest als auch ein Atemalkoholtest positiv ausfielen, ließen Polizisten dem 36-Jährigen zwei Blutproben entnehmen.

Am Samstag, 13.7.2019 soll es gegen 20.30 Uhr zu einer ähnlichen Tat im Stadtpark in Ahlen gekommen sein. Hier soll der 36-Jährige einen 51-Jährigen beschossen haben, nachdem der Ahlener zum Kauf angebotene Drogen abgelehnt habe. Der 51-Jährige erlitt eine oberflächliche Verletzung. Bei dieser Tat könnte der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Der Usbeke wurde einem Richter des Amtsgerichts Ahlen vorgeführt, der Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erließ.

