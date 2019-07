Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Drensteinfurt-Rinkerode, Eikenbeck 61

Warendorf (ots)

Am Freitag, 26.07.2019 um 10:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Nordkirchen mit einem Radlader die Bundesstraße 54 in Richtung Süden. Hinter ihm in gleicher Richtung fuhr eine 21-jährige Frau aus Drensteinfurt mit ihrem PKW und setzte zum Überholen des Radladers an. Der Fahrer des Radladers hatte den überholenden PKW offensichtlich nicht bemerkt und bog nach links in die Zufahrt zum Hof Eickenbeck 61 ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW prallte dadurch gegen einen Baum. Die PKW-Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radladerfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8200 Euro. Die B54 war während der Unfallaufnahme zeitweilig voll gesperrt.

