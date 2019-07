Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alleinunfall auf L 830 - Zwei verletzte Personen

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstag Nachmittag ereignete sich gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunafll auf der LAndstraße 830. Ein 66- jähriger Mann aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die L830 von Milte in Richtung Warendorf. Aus bisher unbekannten Gründen geriet er nach links in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zwei Verkehrszeichen im Grünstreifen. Der Unfallfahrer und seine 67- jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus

