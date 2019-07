Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum/Kreis Warendorf. "Falsche Polizeibeamte" betrogen Seniorin um Bargeld

Warendorf (ots)

In der vergangenen Woche betrogen sogenannte "falsche Polizeibeamte" eine Neubeckumer Seniorin um eine größere Summe Bargeld. Der Geldabholung gingen mehrere Telefonate voraus, in denen der Frau mitgeteilt wurde, dass ihr Geld an der Bank nicht mehr sicher sei. Man ermittele seit längerem gegen Bankbedienstete und die Neubeckumerin soll ihr Barvermögen der Polizei zur sicheren Aufbewahrung geben. Die gutgläubige Frau übergab wie gefordert einem Boten ihr Geld.

Fast täglich erstatten Bürgerinnen und Bürger Anzeige wegen versuchter oder vollendeter Betrugsfälle. Mal ist es der falsche Polizeibeamte oder Enkel, mal das Gewinnversprechen oder der Microsoftmitarbeiter. Die Täter täuschen die Angerufenen mit einer Geschichte und versuchen sie so um ihr Erspartes oder ihre Wertsachen zu betrügen.

Die Polizei fordert Bürgerinen und Bürger niemals auf, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse zu geben!

Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung!

Die Telefonate sollten sofort beendet und die Polizei über den Notruf 110 informiert werden!

