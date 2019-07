Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rollstuhlfahrerin Schlüssel gestohlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.7.2019, 6.10 Uhr stahl ein zunächt unbekannter Mann einer Rollstuhlfahrerin auf der Bahnhofstraße in Ahlen den Schlüssel ihres elektrischen Rollstuhls. Die 85-Jährige bot dem Mann 50 Euro für die Herausgabe ihres Eigentums, was dieser ablehnte. Er forderte von ihr mindestens 1.000 Euro. Die Ahlenerin ließ sich nicht auf diese Forderung ein und der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Innenstadt. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Frau vor Ort.

Polizisten fahndeten anhand der Personenbeschreibung nach dem Mann und trafen ihn auf der Weststraße an. Den Schlüssel hatte der 47-Jährige an einer Christusfigur an der Gerichtsstraße abgelegt und konnte der Seniorin später ausgehändigt werden.

Aufgrund der Angaben des Ahleners zogen die Beamten das Ordnungsamt sowie einen Arzt hinzu, die den Mann in eine Fachklinik einwiesen.

