Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher ließ Auto auf der Fahrbahn stehen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.7.2019 kam es zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht zu einem Unfall an der Professor-Hahn-Straße in Ahlen. Ein 38-jähriger Ahlener steht im Verdacht beim Ausparken gegen einen anderen Pkw gefahren zu sein. Anschließend stieg er aus und ließ sein Auto auf der Fahrbahn stehen. Die hinzugezogene Polizisten stellten an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 3.250 Euro fest. Bei den Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht gegen den Ahlener, der keinen Führerschein besitzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell