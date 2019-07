Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Blutprobe nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2019 rangierte ein 59-Jähriger auf einem Tankstellengelände an der Ennigerloher Straße in Neubeckum und fuhr gegen ein geparktes Auto. An beiden Pkws entstand leichter Sachschaden. Der uneinsichtige Fahrzeugführer bedrohte den 25-jährigen Autobesitzer mit einer Eisenstange in der Hand, die ihm ein 63-jähriger Beckumer abbnahm. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten Alkohlgeruch in der Atemluft des Ennigerlohers fest. Ein Atemalkoholtest verlief mit 1,28 Promille positiv. Daraufhin ließen die Beamten den Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell