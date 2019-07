Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall mit Traktor

Warendorf (ots)

Vier Verletzte und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 19000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am heutigen Mittwochmittag (24.07.2019,15.15 Uhr) auf der B 475 in Westkirchen ereignete. Aufgrund eines technischen Defektes stoppte ein 62-jährige Mann aus Warendorf sein Traktorgespann auf dem Seitenstreifen der B 475 in FR Beckum. An dem Traktor waren zwei Anhänger mit Großballen angehängt. Zeitgleich befuhr ein 27-jähriger Mann aus Warendorf die B475 in die gleiche Fahrtrichtung und übersah das auf dem Seitenstreifen stehende landwirtschaftliche Fahrzeug. Er fuhr mit seinem PKW unter den hinteren Anhänger des Gespanns. Im weiteren Verlauf fuhr eine 47-jährige Frau aus Soest auf den verunfallten PKW des Warendorfers auf. Infolge des Unfalls begann das Fahrzeug des jungen Mannes zu qualmen. Um einen größeren Schaden zu verhindern, beabsichtigte der Landwirt sein Gespann aus dem Gefahrenbereich zu bewegen. Ein unfallbedingter Schaden an der Hinterachse des Anhängers sorgte dafür, dass der mit Heu beladenen Anhänger auf den rechten Randstreifen der B475 kippte.

Die beiden Fahrzeugführer und zwei weitere Mitfahrer (eine 29-jährige Frau aus Warendorf und ihr 2-jähriges Kind) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten war die B475 für 2 Stunden voll gesperrt.

