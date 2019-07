Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vermeintliche Hilfbereitschaft für Diebstahl genutzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.7.2019 nutzten zwei unbekannte Personen zwischen 16.25 Uhr und 16.35 Uhr in Oelde ihre vermeintliche Hilfsbereitschaft für einen Diebstahl. Dem Oelder fielen die beiden Tatverdächtigen erstmalig auf, als er in einem Geldinstitut Geld abbob. Nach einem Einkauf fuhr der 67-Jährige mit seinem Rollstuhl in Richtung Stromberger Straße. Auf dem Weg sprach ihn ein Junge mit dem Angebot an, dass seine Mutter ihn schieben könne. Der Oelder nahm die Unterstützung an und die Tatverdächtige schob den Mann von der Einmündung Deipenweg etwa 150 Meter in Richtung Kreuzstraße. Zuhause stellte der Oelder fest, dass seine Geldbörse aus seiner Einkaufstasche fehlte, die am Griff des Rollstuhls hing.

Die Tatverdächtige wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt, ist etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, hat blonde zum Dutt gebundene Haare und eine schlanke Figur. Die Frau sprach gebrochen deutsch und ist osteuropäischen Typs.

Der Junge ist zwischen sieben und acht Jahre alt, hat schwarze, kurze Haare, wird auf 1,40 Meter geschätzt, hat eine schlanke Figur, sprach deutsch mit leichtem Akzent und ist osteuropäischen Typs.

Wer hat das tatverdächtige Duo oder den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell