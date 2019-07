Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schulgebäude

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.07.2019, um 20.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude auf der Warendorfer Straße in Ahlen ein. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude lösten die Täter einen Alarm aus. Als zwei berechtigte Personen das Schulgebäude kontrollierten, trafen sie in der Pausenhalle auf eine männliche Person. Diese flüchtete sofort aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Bei der Person soll es sich um einen männlichen Jugendlichen mit schlanker Statur gehandelt haben. Er war etwa 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell