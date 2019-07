Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Autofahrer fällt durch Fahrweise auf

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.07.2019, um 02.42 Uhr, erhielt die Polizei Warendorf durch einen Zeugen Kenntnis von einem Autofahrer, der die B 475 in Warendorf in auffälliger Weise befahren würde. Die Einsatzkräfte konnten den Autofahrer auf dem Brigadiersweg in Warendorf anhalten und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutentnahme bei dem Warendorfer an und stellten seinen Führerschein sicher.

