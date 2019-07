Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Rennradfahrer durch Zusammenstoß leicht verletzt.

Warendorf (ots)

Am 21.07.2019 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger Rennradfahrer aus Ahlen die Ahlener Str. in Richtung Beckum und beabsichtigte nach links in den Konrad-Adenauer-Ring einzubiegen. Er stieß dabei mit dem Pkw eines entgegenkommenden 53-Jährigen aus Beckum zusammen. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

