Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Vermeintliche Leiche erwies sich als Erotikpuppe.

Warendorf (ots)

Am 21.07.2019 gegen 12:15 Uhr wurde die Polizei in Dolberg zum Henneberg gerufen, weil ein aufmerksamer Jogger im Straßengraben einen blauen, zugebunden Plastiksack entdeckt hatte. Die näheren Umstände stellten sich so dar, dass sich in dem Plastiksack ein menschlicher Körper befinden könne. Die herbeigerufene Polizei konnte jedoch sehr schnell Entwarnung geben, da sich der Inhalt als weibliche Erotikpuppe erwies. Die Polizei stellte den Gegenstand sicher und wird eine fachgerechte Entsorgung in die Wege leiten.

