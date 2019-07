Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Radfahrer stürzte und verletzte sich ohne Fremdeinwirkung.

Warendorf (ots)

Am 20.07.2019 gegen 13:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Drensteinfurter mit seinem Rennrad die L 811 von Sendenhorst nach Drensteinfurt, ohne den vorgeschrieben Radweg zu nutzen. In einer Rechtskurve kommt er ohne fremde Einwirkung zu Fall und verletzt sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer trug einen Helm.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell