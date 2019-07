Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt: 3 Brände in einer Nacht - 3 leicht verletzte Personen

Warendorf (ots)

In der Gemeinde Drensteinfurt kam es in der Nacht zu Samstag (20.07.2019) zu insgesamt 3 Bränden.

Gegen 02.00 Uhr wurde die Polizeileitstelle Warendorf über den Brand einer Scheune informiert. In der Bauernschaft Hemmer (Ortteil Rinkerode) sollte diese nach ersten Angaben in voller Ausdehnug brennen. Kräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Weder zur Schadenshöhe noch zur Brandursache können zur Zeit Angaben gemacht werden.

Etwa zeitgleich wurden die Rettungskräfte zu einer Brandmeldung in Drensteinfurt, Krummer Kamp entsandt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Wohungsbrand, in dessen Folge der 54-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Gegen 02.45 Uhr ging dann eine weitere Brandmeldung bei der Feuerwehr Leitstelle ein. Auf dem Westwall in Drensteinfurt kam es vermutlich durch angebranntes Essen zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Männer im Alter von 29 Jahren wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Fall entstand kein Sachschaden.

