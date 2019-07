Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Erneut störten junge Personen polizeiliche Maßnahmen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.7.2019, kam es gegen 18.45 Uhr erneut zu einer Störung polizeilicher Maßnahmen anlässlich eines Diebstahls an der Skateranlage am Breulweg in Warendorf.

Ein 17-Jähriger soll nach Angaben des bestohlenen Mädchens ihr Fahrrad entwendet haben. An der Skateranlage trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen sowie vier weitere Personen an. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Warendorfers wegen des Diebstahls und der anderen vier wegen der verschmutzten Anlage durch Getränkedosen fest. Es handelte sich bei ihnen um einen 12-Jährigen, eine 17-Jährige und zwei 17-Jährige aus Warendorf.

Der Tatverdacht wegen des Fahrraddiebstahls konnte vor Ort erhärtet werden, da der Jugendliche angab, dass ihm das dort abgestellte Fahrrad gehöre. Dieses identifizierte das bestohlene Mädchen mit ihrer Mutter als ihres.

Während der Kontrolle des Quartetts erschien eine Personengruppe, die laut herumschrie und sich zwischen die Beamten sowie die Kontrollierten drängen wollte. Die Einsatzkräfte erteilten der Gruppe einen Platzverweis für den Emspark, wiesen sie an den vorgegebenen Abstand nicht zu unterschreiten und drohten den Einsatz von Pfefferspray bei Missachtung an.

An die Aufforderung hielt sich die Gruppe nur kurz und traten kurz darauf zu dem überprüften Quartett. Die Personen erhielten erneut die Aufforderung dem Platzverweis nachzukommen, da ansonsten eine Ingewahrsamnahme folge.

Der 17-jährige Tatverdächtige fing nun Streit mit einer Polizistin an, beleidigte sie und spuckte ihr vor die Füße.

Der Einsatzleiter forderte Unterstützungskräfte an, da sich die Gruppe nicht entfernte, der beleidigende Tatverdächtige sich weiterhin aggressiv zeigte und die mehrere Gruppenangehörige bereits am Vortag die polizeilichen Maßnahmen am HOT gestörten hatten.

Mit verstärkten Kräften nahmen die Beamten alle Betroffen zur Durchsetzung - des erneut für den Bereich Emspark und Skateranlage einschließlich der Nacht - ausgesprochenen Platzverweises und zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam. Der 12-Jährige wurde vor der Maßnahme vor Ort durch die Polizei entlassen. Die Einsatzkräfte fuhren als Kolonne zur Polizeiwache nach Ahlen. Bei den Betroffenen handelt es sich um die 17-Jährige und um insgesamt acht Warendorfer im Alter von 16 bis 20 Jahren.

Als ein Warendorfer in Höhe der Einmündung Kardinal-von-Galen-Straße/Im Grünen Grund die Streifenwagen entdeckte, schlug er mit einem Beutel gegen die Windschutzscheibe eines der Fahrzeuge. Des Weiteren verhielt sich der 20-Jährige verbal aggressiv. Bei dem Warendorfer handelte es sich um den Tatverdächtigen des Wohnungseinbruchs vom Vortag am Sperlingsweg in Warendorf. Er war kurz zuvor aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen worden und befand sich wieder in Warendorf. Auch diesen jungen Mann nahmen die Beamten in Gewahrsam.

Ein Teil der Betroffenen wurde nach Abschluss der Maßnahmen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Der andere Teil blieb über Nacht zur weiteren Durchsetzung des Platzverweises im Gewahrsam. Der 20-Jährige wurde aufgrund einer Erkrankung in eine Fachklinik eingewiesen.

