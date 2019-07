Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Defekter Elektroherd löst Brand aus - ein Verletzter

Warendorf (ots)

Ein technischer Defekt an einem Elektroherd löste am Donnerstag, den 18.07.2019, um 21.45 Uhr, einen Brand in einem Reihenhaus auf der Dorffelder Straße aus. Die Hausbewohner konnten das Feuer noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Ein 67-Jähriger musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro.

