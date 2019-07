Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge sorgt für Ende einer Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge sorgte am Mittwoch, den 17.07.2019, um 21.57 Uhr, für das Ende einer Trunkenheitsfahrt in Ahlen. Ein 49-jähriger Ahlener war dem Hinweisgeber auf der Dolberger Straße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Autofahrer anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei fiel ein Alkoholtest positiv aus. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 49-Jährigen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell