Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zwei Tatverdächtige nach Einbruch und Autodiebstahl vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 15.07.2019, 19.00 Uhr, und Dienstag, 16.07.2019, 09.00 Uhr, brachen zunächst unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Lippstädter Straße in Wadersloh-Liesborn ein. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Haus verschafft hatten, stahlen sie einen Computer und einen Monitor. Mit den im Haus aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln starten die Täter einen vor dem Haus abgestellten schwarzen Pkw Suzuki und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Am Dienstagabend, um 22.49 Uhr, teilte der Geschädigte der Polizei Beckum mit, dass der gestohlene Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf der Lippstädter Straße stehen solle. Die Polizeibeamten fanden den Pkw auf dem Parkplatz auf. An dem unverschlossenen Fahrzeug fehlten die Kennzeichen. Bei der Absuche der näheren Umgebung stellten die Einsatzkräfte zwei junge Männer fest, die sich hinter Altglascontainern versteckten. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Die beiden Männer aus Wadersloh im Alter von 19 und 18 Jahren räumten in ihrer Vernehmung ein, in das Haus eingebrochen zu sein und den Pkw gestohlen zu haben. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw sicher und leiteten gegen die jungen Männer ein Strafverfahren ein. Danach entließen die Beamten die Tatverdächtigen.

