POL-WAF: Drensteinfurt. 65-Jähriger Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.07.2019, um 11.33 Uhr, ereignete sich auf der B 63 bei Drensteinfurt-Walstedde ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 65-jähriger Autofahrer leicht verletzte. Ein 65-jähriger Hammer befuhr mit seinem Pkw die B 63 in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Dabei geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Ein 64-jähriger, entgegenkommender Autofahrer aus Ascheberg, erkannte die Situation und wich mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn aus. Nachdem die beiden Pkw ohne zu kollidieren aneinander vorbeigefahren waren fuhr der 65-Jährige wieder auf seine Fahrspur. Dabei kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der 65-Jährige verletzte sich hierdurch leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte den Pkw von der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung sperrten Einsatzkräfte die B 63.

