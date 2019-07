Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. 73-jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 73-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall am Dienstag, 16.07.2019, um 07.45 Uhr, auf der B 51 in Ostbevern. Die Seniorin aus Telgte befuhr mit ihrem Opel Corsa die B 51 aus Richtung Telgte kommend in Fahrtrichtung Ostbevern. Im Verlauf einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier touchierte sie zunächst mit ihrem Pkw den Anhänger eines 65-jährigen Mannes aus Hilter. Dieser befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die B 51 in entgegengesetzter Richtung. Danach geriet der Opel ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die 73-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Opel von der Unfallstelle. Einsatzkräfte sperrten die B 51 zwischen Telgte und Ostbevern für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden.

