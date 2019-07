Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Diebstahl aus Altkleidercontainer

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.07.2019, um 21.39 Uhr, teilte eine Zeugin die Polizeileitstelle mit, dass vier Personen auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh Bekleidung aus einem Altkleidercontainer gestohlen hätten. Die Personen hätten sich zu Fuß in Richtung Tankstelle entfernt. Die Beamten konnten im Bereich der Tankstelle die vier Tatverdächtigen antreffen. Diese führten mehrere mit Bekleidungsgegenständen gefüllte Plastiktüten mit. Die Personen hatten zuvor offensichtlich an einem der Container die Schließvorrichtung entfernt und dann die Bekleidungsgegenstände aus dem Container entnommen. Die Beamten stellten die Personalien der vier Tatverdächtigen im Alter von 36, 38, 42 und 45 Jahren fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell